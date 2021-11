Mehrere Unbekannte attackieren Mann in Gerstungen

Gerstungen. Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen und sucht Zeugen.

Am Sonntag hielt sich ein 43-Jähriger gegen 21 Uhr in der Stöltenstraße in Gerstungen im Wartburgkreis auf. Plötzlich wurde er laut Polizei durch mehrere Unbekannte aus nicht bekannten Gründen angegriffen. Die unbekannten Täter sind daraufhin geflohen.

Der 43 Jahre alte Mann musste mit einer Platzwunde durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der genaue Tathergang, sowie die Hintergründe sind derzeit Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0254861/2021) entgegen.

