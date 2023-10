Meldungen aus der Region Eisenach

In Wutha-Farnroda kann am Sonntag mit Fachleuten über Briefmarken fachsimpeln.

Online abstimmen für Eisenacher Stadtbibliothek

Der Förderverein der Stadtbibliothek Eisenach, welcher die Bibliothek in ihrer Arbeit unterstützt, ist für den Deutschen Engagementpreis 2023 nominiert. Bei der bis zum 24. Oktober laufenden Abstimmung für den Publikumspreis zählt jede Stimme. Gerne können Eisenacher Bürgerinnen und Bürger mit abstimmen. Die Abstimmung ist aufrufbar unter: www.deutscher-engagementpreis.de.

Briefmarkensammler treffen sich in Wutha-Farnroda

Am Sonntag, 8. Oktober, laden die Briefmarkenfreunde Erbstromtal wieder zu ihrer monatlichen Zusammenkunft in das Gasthaus Krug in Wutha-Farnroda am Tannhäuserweg 9 ein. Ab 11 Uhr können interessierte Menschen mit den Vereinsmitgliedern in Kontakt treten und über Briefmarken, Sonderbriefe, Stempel oder Postkarten fachsimpeln.

Nationalparkzentrum zeigt Ausstellung „Faszination Rhön“

Der Fotograf Jürgen Holzhausen ist ein alteingesessener Rhöner Bursche und zeigt mit seinen eindrucksvollen Bildern die Dynamik der Natur und die Ästhetik der Biosphärenreservats Rhön. Am Freitag, 6. Oktober, wird seine Schau um 15 Uhr im Nationalparkzentrum Thiemsburg eröffnet.

Vortrag im Eisenacher Geschichtsverein entfällt

Der für den 10. Oktober angekündigte Vortrag im Eisenacher Geschichtsverein über Georg von Eucken-Addenhausen muss aus Krankheitsgründen entfallen, teilen die Veranstalter mit. Der Vortrag werde 2024 nachgeholt.