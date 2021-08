Mensch und Natur brauchen Wasser

Eberhard Dachsel über das lebenswichtige Wasser

Wasser ist Leben. Eine Binsenweisheit! Doch ist uns der Wert des Wassers immer bewusst? Morgens öffnen wir den Wasserhahn und mit klarem sauberem Wasser können wir unseren Morgenkaffe aufbrühen. Im Bad spendet die Dusche erfrischendes Nass.- Durchschnittlich verbraucht in Deutschland eine Person am Tag 127 Liter Wasser. Toilettenspülung und Körperpflege sind dabei die größten Posten im Wasserverbrauch. 47 Kubikmeter kostbares Nass kommen so in einem Jahr etwa zusammen.

Und was hat das mit Wetter zu tun? Es ist doch genügend Wasser da, möchte man meinen. Fast täglich regnet es in diesem nassen Sommer. Das Niederschlagssoll zur Jahreshälfte ist vielerorts übererfüllt. Die Wetterstation in Eisenach hat bis Ende Juli 470 Liter pro Quadratmeter gemessen. 408 wären das Soll gewesen. Die Talsperren in Thüringen sind randvoll. Starkregenfälle haben im Freistaat und deutschlandweit große Schäden verursacht. Ist das nicht zu viel des Guten?

Doch schon der Blick zurück auf die beiden zu trockenen Sommer 2019 und 2020 zeigen uns, dass H²O allein aus dem Wasserhahn nicht genügt. Auch Wälder, Wiesen und Felder brauchen ausreichend Wasser. Für sie ist dieser nasse Sommer die reinste Erholung. Und unsere Wälder benötigen noch viel mehr, um sich vom Trockenstress zu erholen. Auch sollten wir den Blick beim morgendlichen Kaffetrinken mal etwas erweitern und an die vielen Regionen der Erde denken, in denen jeder Tropfen Wasser für Mensch und Natur kostbar ist. Denn Wasser ist Leben!