Mihlaer freuen sich über erstes Storchenpaar

Während die Storchendame in Mihla schon brütet, schleppt ihr Gatte noch allerhand Nistmaterial heran, wird aber in diesem Fall völlig ignoriert und muss wieder damit davon fliegen.

Mihla. Storchenhorst am Werraufer wird nach drei Jahren erstmals angenommen.

Bereits vor drei Jahren errichtete die Gemeinde Mihla am Werraufer, direkt am Reitplatz, einen Storchenhorst, aber erst in diesem Jahr scheinen die Bemühungen von Erfolg gekrönt zu sein. In Mihla haben zwei Störche den Kunsthorst auf einem alten Elektromast bezogen. Die Kinder in den beiden Kindergärten suchen schon Namen für „ihre“ Störche. Während der evangelische St.-Martin-Kindergarten den Storchenmann gern auf Martin taufen möchte, suchen die „Cuxhofwichtel“ im ASB-Kindergarten noch einen Namen für die Storchendame. Noch ist keine Entscheidung gefallen, aber Namen wie Paula oder Liselotte stehen hoch im Kurs, weiß Erzieherin Petra Scheffel. Wenn eine Entscheidung gefallen ist, wollen die Kinder Namenschilder malen.