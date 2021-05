Am Telemannplatz wurden Stauden gepflanzt, der Mulch dort soll sie schützen. Da er Schotter ähnelt, gab es in Ausschüssen zur Beetgestaltung Nachfragen.

Mineralmulch statt Schotter am Eisenacher Telemannplatz

Eisenach. Das helle Mulchmaterial hilft gegen Austrocknung, betont die Stadt Eisenach. Zuvor gab es Nachfragen wegen der Staudenbeete am Telemannplatz.

Zwei neue Staudenbeete am Telemannplatz hatten zuletzt in städtischen Ausschusssitzungen für Diskussionen gesorgt. Die neuen Beete seien keinesfalls mit einem „Schottergarten“ zu vergleichen, will Eisenachs Stadtsprecherin Janina Walter klar gestellt wissen. Dort zum Einsatz gekommen sei kleinkörniger Mineralmulch. Er schützt vor Unkraut auf der Pflanzfläche, wenn die eingesetzten Stauden gerade anwachsen.

Auf Rindenmulch sei nach Angaben der Stadtverwaltung bewusst verzichtet worden, da die darin enthaltenen Gerbsäuren das Wachstum von Stauden negativ beeinflussen. Diese sind derzeit noch klein, sodass die Mulchfläche durchaus erst einmal massiv wirkt. Nach dem Einwachsen ändere sich dieses Bild jedoch. Staudengärtner würden das Beet am Telemannplatz als „sonnige Freifläche“ bezeichnen. „Das helle Mulchmaterial schützt vor Austrocknung, hemmt Unkrautwuchs und strahlt zusätzlich noch Wärme ab. Damit wird verhindert, dass das Beet überhitzt und die Stauden verbrennen“, erklärt Janina Walter.

Gemeinsam mit dem gezielten Einsatz von Blühwiesen und Stauden kann, so meint Walter, das Mulchen von Pflanzflächen ein Weg sein, um das Stadtklima nachhaltig zu verbessern und mit den Herausforderungen des Klimawandels besser zurechtzukommen.