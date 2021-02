Minusrekord in Eisenach mit 21 Grad nicht gebrochen

Mit einer Tiefsttemperatur von minus 21 Grad in Eisenach, gemessen vom Wetterfrosch unserer Zeitung, Eberhard Dachsel, schaffte es in der Nacht zu Mittwoch nicht an die Spitze der Rekordtabelle. In den Jahren zuvor war es in Eisenach mehrmals mit 23 Grad Minus noch kälter, zuletzt am 5. und 7. Januar im Katastrophenwinter 1979. Die Rentner Gerda und Herbert Niltop aus Eisenach erfreuen sich am knackigen Winter mit viel Schnee und testen das Eis eines Gartenteiches.