Mit 2,66 Promille durch Wutha-Farnroda geradelt

2,66 Promille zeigte der Atemalkoholtest bei einem 38-jährigen Radfahrer am Mittwochabend an, als er in der Wutha-Farnrodaer Waldbadstraße kontrolliert wurde.

Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein und nahmen den Radler mit zur Blutentnahme. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

