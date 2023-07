Mit Actionbounds durch die Ausstellung von Point Alpha im Wartburgkreis

Wartburgkreis. Eine interaktive Rallye durch die Gedenkstätte Point Alpha ist ein besonderer Ferientipp.

Die Gedenkstätte Point Alpha bei Geisa im südlichen Wartburgkreis hält für Familien einige Angebote in den Ferien parat. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Entweder man entdeckt die Ausstellungen auf eigene Faust oder schließt sich einer Gästeführung oder Wanderung an. Im Haus auf der Grenze, im US-Camp auf hessischer Seite, am Kunstprojekt „Weg der Hoffnung“ oder draußen im Biosphärenreservat am Grünen Band gebe es allerlei zu entdecken.

Für die interaktive Point-Alpha-Rallye können sich Schüler, Jugendliche und alle anderen vier Actionbounds auf das Smartphone herunterladen. Diese Bounds zielen in erster Linie auf das jüngere Publikum, laden aber natürlich auch alle anderen Technikaffinen zum Ausprobieren ein. Anhand von Fragen, die mithilfe der musealen Ausstellungen beantwortet werden können, erschließen sich die Anwender den Geschichtsort auf spielerische Art und Weise. Alle nötigen Daten für ein spannendes Abenteuer können im WLAN des Kassenbereichs kostenlos heruntergeladen werden.

Gruppen oder Einzelperson können auch eine individuelle Führung oder Wanderung planen und buchen.

Info unter: www.pointalpha.com