Mit dem Bau in Mihla zu früh begonnen

Kaum sind die Stimmen ausgezählt, verlässt ein junges, bauwilliges Paar mit hängenden Köpfen den Sitzungssaal im Kulturhaus Creuzburg. Mit drei Ja- und neun Nein-Stimmen sowie vier Enthaltungen sprechen sich die Stadträte des Amts Creuzburg in ihrer jüngsten Sitzung gegen eine Abweichung vom Bebauungsplan für das Wohngebiet „Bei der Lehmgrube“ in Mihla aus. Eine bereits erfolgte Geländeaufschüttung von 1,72 Metern, wie ein amtlich bestellter Vermesser feststellte, sollte mit dem Antrag im Nachgang Heilung erfahren.

Bereits in der Sitzung vor einem Monat plädierte der Stadtrat für eine B-Plan-Abweichung hinsichtlich Dachschräge und Dacheindeckung für dieses Bauprojek. „Es ist der letzte Bauplatz in dem Wohngebiet“, sagt Bauausschussvorsitzender Andreas Böhme (UWG).

„Es hätte nie so weit kommen dürfen“, sagte ein Grundstücksnachbar, der sich durch die erfolgte Geländeaufschüttung und eine davorgesetzte Mauer beeinträchtigt fühlt. Der B-Plan erlaubt lediglich das Aufschütten oder das Abtragen von maximal einem Meter zum bestehenden Geländeprofil.

Das relativ kleine Grundstück war, so Bürgermeister Rainer Lämmerhirt (UWG), lange Zeit nicht zu verkaufen. „Es war noch nicht im Bauausschuss“, sagt Böhme über das Bauprojekt für ein Einfamilienhaus. Die Baumaßnahme sei verfrüht begonnen und ein Baustopp ausgelöst worden. Die bereits vorhandenen Streifenfundamente, so Böhme, müssten verschwinden, da solche in gewachsenen Boden müssten.

„Unsere Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel“, betont Klaus Rindschwentner (SPD). Er sieht den Architekten in der Verantwortung; ihm waren die Satzung und damit die Auflagen bekannt. Von diesem B-Plan seien, so Ronny Schwanz (CDU), schon einige Abweichungen erteilt worden, aber keine Aufschüttungen, die über einen Meter hinausgehen. „Mehrere Aufschüttungen mussten schon zurückgebaut werden“, erinnert sich Bauausschussmitglied Oliver Rindschwentner (SPD).