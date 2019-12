Mit dem Kombiticket in die Solewelt

Seit dieser Woche haben die Fahrer der Busse auf der Linie 145 zwei besondere Fahrkarten mit an Bord. Es gibt nämlich zwei neue Kombitickets mit den Zielen Gradierwerk und Solewelt in Bad Salzungen. „Das dient auch dem weiteren Zusammenwachsen der Region. Vor allem aber ist es ein Angebot, von dem alle nur profitieren können“, findet Horst Schauerte, Geschäftsführer des Verkehrsunternehmens Wartburg-mobil (VUW).

Für den Preis von 10 Euro erwirbt der Gast Tickets für die Hin- und Rückfahrt nach Bad Salzungen sowie die Eintrittskarte ins Gradierwerk. Wer 15 Euro bezahlt bekommt den Eintritt in das Sole-Aktivbad für drei Stunden (ohne den Saunabereich) zu den Bustickets hinzu. Der Bus fährt montags bis freitags jeweils um 9.28 Uhr vom Eisenacher Busbahnhof ab, um 14.30 Uhr geht es dann ab Bad Salzungen wieder zurück.

Das blaue Maskottchen der Bad Salzunger Solewelt „Salinchen“ fuhr bei der Premierenfahrt für das neue Kombiticket des Verkehrsunternehmens Wartburg-Mobil von Eisenach zur Solewelt nach Bad Salzungen natürlich mit. Foto: Katrin Knüpfer

Dazwischen gibt es genug Zeit für Gradierwerk oder drei Stunden Solewelt. Die Tarife, so Schauerte, würden vom ganzen Eisenacher Stadtgebiet aus gelten. Weitere Haltepunkte ab ZOB Eisenach sind das Mariental, Gumpelstadt, Witzelroda und der Salzunger Ortsteil Kloster. Profitieren sollen davon die Fahrgäste, Solebad und Gradierwerk, aber natürlich auch die VUW.

Rennsteig als natürliche Grenze überwinden

Da die Linie 145 ihren Weg von Eisenach nach Bad Salzungen ohnehin im Linienbetrieb nimmt, wird kein zusätzlicher Bus benötigt, sondern es wird lediglich dieses Zusatzangebot geschaffen. „Im Nahverkehrsplan haben uns Stadt und Kreis die Aufgabe gestellt, verstärkt solche Angebote zu schaffen. Dem kommen wir gerne nach“, so der VUW-Chef.

Und natürlich freut sich da auch Daniel Steffan aus der Vorstandsetage des Kur- und Touristikunternehmens der Stadt Bad Salzungen. Er hofft, dass sich dadurch die Zahl der Besucher in Gradierwerk und Bad erhöht. Er hat diese Linie daher zum „Solewelt“-Express umgetauft. „Der Rennsteig ist immer noch eine natürlich Grenze, die aber vom Solewelt-Express umweltbewusst und zuverlässig überwunden wird.“

Tourismus und Umweltfreundlichkeit fördern

Steffan sieht da keine Konkurrenz zum Eisenacher „aquaplex“. Das seien ergänzende Angebote in der Region, schließlich stehe in der Solewelt der Aspekt des Gesundheitsbades durch das höher temperierte Wasser mit der Salzunger Sole im Zentrum. Schauerte ergänzt, dass es schon Kontakt mit dem „aquaplex“ in Eisenach gebe, um möglicherweise ein ähnliches Kombiticket in der anderen Richtung aufzulegen.

Ebenso gut gestimmt ist Heidi Brandt, Touristik-Chefin des Landratsamtes. „Das ist perfekt für Touristen und kann eventuell auch dazu führen, dass sich durch dieses Angebot die Aufenthaltsdauer der Gäste in der Stadt Eisenach erhöht“. Anke Wirsing (Linke) aus dem Aufsichtsrat der VUW erhofft sich, dass so mancher Interessierte nun auf das Auto für die Fahrt zur Solewelt verzichtet.

Frank Rothe vom Fahrgastbeirat der VUW wertet das Angebot als einen weiteren guten Schritt, um den ÖPNV in der Region noch attraktiver zu machen. Und Eisenachs Seniorenbeauftragte Erika Hermanns will gemeinsam mit dem Freiwilligenbüro diese Tickets als kleines Dankeschön an Ehrenamtliche verschenken.