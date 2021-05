Mit geborgtem Geld Gewerbegebiet Berka erschließen

Fotoflug über Berka/Werra: Die Stadt will am Eichelberg (die landwirtschaftliche Fläche am Schwimmbad) ein Gewerbegebiet teilerschließen.

Berka/Werra. Seit Jahren hat die Stadt Werra-Suhl-Tal ein noch jungfräuliches Gewerbegebiet in petto. Jetzt nimmt sie Anlauf, die Fläche zu erschließen.

In Gerstungen startet gerade die weitere Erschließung des Gewerbegebietes oberhalb der Bahn. In Berka/Werra soll diese vor Jahren mit einem Bebauungsplan für das Gewerbegebiet am Eichelberg gelegte Saat erst aufgehen. Das Areal zwischen Schule und Herda, das seit Jahren als Gewerbefläche ausgewiesen und bisher landwirtschaftlich genutzt ist, soll nun teilerschlossen werden. Insgesamt stehen 14 Hektar bereit. Dazu hat die Stadt Werra-Suhl-Tal im noch zu verabschiedenden 2021er Haushalt eigens eine Kreditaufnahme von einer Million Euro vorgesehen. „Im Finanzausschuss herrscht dazu Konsens“, sagt Bürgermeister Rene Weisheit (parteilos). Das Gewerbegebiet grenzt nur von der Landstraße durchschnitten an das Gewerbegebiet An der Dornhecke.