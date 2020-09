Mit Hand und Fuß in eine interessante Woche

„Unsere Seniorenwoche hat Hand und Fuß“, so lautet das Motto der 27. Seniorenwoche der Stadt Eisenach. Der Auftakt mit Kaffee und Kuchen wurde am Samstag im Nachbarschaftszentrum im Goetheviertel begangen. Das Motto wurde dann ganz locker mit Seniorentänzen im Sitzen unter Anleitung von Christiane Reif, Seniorentanzleiterin im Gemeindehaus der Caritas, und seniorengerechten sportlichen Übungen mit Händen und Füßen zur Erhaltung von Fitness und Gesundheit unter Regie von Sieglinde Cronester praktiziert. Wobei alle Teilnehmer erkennbaren Spaß hatten, zumal auch die gemütlich-rhythmisch-heitere Begleitmusik, die an alte Westernfilme oder komische Filme mit Laurel & Hardy erinnerte, perfekt dazu passte.