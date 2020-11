Mit handwerklichem Geschick zu beeindruckenden Fotografien

Im Jahr 1898 rollen die ersten Wartburg-Motorwagen aus der Eisenacher Fahrzeugfabrik und Wilhelm Thurau erstmals mit seinem Rennrad in die traumhaft schöne Stadt am Nordrand des Thüringer Waldes. Dessen Faszination und Entzücken von der Wartburgstadt und ihrer Natur, aber ganz besonders von einer Dame im Kiosk des Hauptbahnhofs befördern den Wunsch von Jochen Thuraus Großvater, hier sesshaft zu werden.

Wilhelm Thurau hält am Nikolaustag des Jahres 1900 ein besonderes Geschenk in den Händen, den Gewerbeschein. Die 119-jährige Firmenhistorie, bei der nur drei Jahre zu Eisenachs Automobilbautradition fehlen, endet aber in diesen Tagen. Familie Thurau gibt schweren Herzens ihr traditionsreiches Fotogeschäft auf.

Fotografische Erinnerung der Familie Thurau bei einer Auszeit mit Jochen, Lasse, Friedrich, Wibke und Sabine (von links). Foto: Fotostudio Thurau Eisenach

„Schon mit etwas schmerzendem Auge“, kommentiert der 82-jährige Jochen Thurau den Entschluss zur Geschäftsaufgabe. Sein anderes Auge lacht hingegen, denn Tochter Wibke schenkt ihm und Sabine Thurau schon bald weitere Enkel – sogar im Doppelpack, für die die Zeit dann nicht mehr zu knapp bemessen sein wird.

„Als ich das Geschäft übernommen habe, öffneten sich neue Perspektiven, die ich mit meiner engagierten Tochter wirklich toll realisieren konnte“, erinnert sich Sabine Thurau an das Jahr 2008. Der Besuch zahlreicher Fotografie-Workshops, die Anschaffung neuer Studioblitz- und Kamera-Technik, viele sprudelnde Ideen und ein Tatendrang voller Motivation setzen neue Akzente im Familienunternehmen.

„Für uns beide hinter der Kamera standen immer die Menschen im Vordergrund“, spricht Sabine Thurau auch für Tochter Wibke, die 2005 ihre Fotografenausbildung meistert. In Gesprächen mit den zu Porträtierenden zeigen sich schnell die Persönlichkeiten der Einzelnen, und deren individuellen Wünsche verwandeln sich mit handwerklichem Geschick zu beeindruckenden Bildkompositionen. „So entstanden für unsere Kunden humorvolle, witzig-spritzige, aber vor allem realistische Fotos, ob beim Shooting im Studio oder in der Natur“, erzählt Sabine Thurau.

Jochen und Sabine Thurau freuen sich, bald mehr Zeit für die Enkel zu haben. Foto: Fotostudio Thurau Eisenach

Bei Aufnahmen für Hochzeiten, Familienfeiern, Jubiläen, Konfirmationen oder Jugendweihen verstehen sich Mutter und Tochter im Stillen. Zwischen dem Fotografinnen-Duo bedarf es keiner Anweisungen, die bedeutende Augenblicke im Leben eines Menschen vermutlich erheblich gestört hätten. Kein unwiederbringlicher Moment entgeht den beiden, ohne den Kameraauslöser zu drücken.

Professionelle Unterstützung genießen die Fotografinnen von Mann und Vater Jochen Thurau, der sich mit hohem Enthusiasmus in die moderne, digitale Fototechnik vertieft und in den letzten Jahren eine Fülle an Kunden für professionelle Bewerbungs-, Pass- und Freundschaftsbilder ins rechte Licht rückt. „Er hat uns immer den Rücken frei gehalten, egal ob bei Außenaufnahmen oder im Studio“, schwärmt Sabine Thurau dankend von ihrem Mann. Trotz stetig voranschreitender Digitalisierung bleibt Jochen Thurau, dem es oft mit seiner erfrischenden Art und Ideenreichtum gelingt, viele Menschen zu inspirieren, stets ein großer Freund des Papierabzugs. „Der Begründer Wilhelm Thurau wäre sicherlich stolz, dass sein Schaffenswerk so viele Jahre erfolgreich weitergeführt wurde“, betont Sabine Thurau.

Wibke Thurau freut sich auf ihren Nachwuchs, der schon bald im Doppelpack kommt. Foto: Fotostudio Thurau Eisenach

Anlässlich des 117. Deutschen Wandertages widmet das Thüringer Museum dem Wanderfotografen Wilhelm Thurau innerhalb einer thematischen Schau zur Historie des Wanderns in der Wartburgregion einen ganzen Ausstellungsraum. Viele Bauern und ihre Familienmitglieder verewigt er vor über 100 Jahren vor ihren Häusern. „Viele Bauern haben sich zuvor noch nie auf einem Bild gesehen und die allerwenigsten wären nach Eisenach gekommen, um sich fotografieren zu lassen“, findet Jochen Thurau, der am 30. Juni diesen Jahres seinen Diamantenen Meistertitel feierte, die Geschäftsidee seines Großvaters für die damalige Zeit herausragend.

Kam der Wanderfotograf in ein Dorf, war dies immer ein ganz besonderer Tag, wie Jochen Thurau von verschiedenen Ortschronisten erfuhr. Die Mobilität durch die Motorkraft erlaubt es Wilhelm Thurau, auch Dörfer bis tief in die Rhön mit seiner Kamera zu besuchen.

Mit dem alten Dixi und natürlich Enkel Lasse sind Sabine und Joachim Thurau an freien Tagen gern unterwegs. Foto: Birgit Schellbach

Alle drei Söhne von Wilhelm Thurau bleiben im Zweiten Weltkrieg auf dem Schlachtfeld, auch Jochens Vater, der zuvor als Schlosser den Fuhrpark des Fotogeschäfts wartet. „Er hatte in der Schlosserei Scholz in der Löberstraße gelernt und konnte wegen des Krieges seinen Meistertitel leider nicht mehr machen“, erinnert sich sein Sohn. Sein Vater vererbte ihm die Liebe zu Automobilen.

Schon mit 13 Jahren haben die Verwandten ihm nahegelegt, das Geschäft zu übernehmen. „Nach einer Führung im Straßenbahndepot Naumburg wollte ich eigentlich Straßenbahnfahrer oder Elektriker werden“, erzählt Jochen Thurau über seinen eigentlichen Berufswunsch. Nach dem Tod seines Großvaters im Jahr 1954 erlaubt die Handwerkerschaft die Weiterführung des Familienunternehmens, da Jochen Thurau eine entsprechende Qualifizierung in Angriff nehmen will.