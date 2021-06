Mit jungem Radfahrer zusammengestoßen - Kind prallt auf Motorhaube

Bad Salzungen. In Bad Salzungen ist ein Peugeot-Fahrer mit einem neunjährigen Kind zusammengestoßen, das gerade die Straße überqueren wollte. Das Kind prallte auf die Motorhaube des Autos.

Ein 36-jähriger Autofahrer war Mittwochabend auf der Straße "Honigbach" in Bad Salzungen unterwegs und wollte an einer Kreuzung weiter geradeaus fahren. In diesem Moment kam jedoch ein neunjähriges Kind mit seinem Fahrrad angefahren und wollte über die Straße. Der Peugeot-Fahrer erfasste den jungen Radler. Dieser prallte auf die Motorhaube und verletzte sich.

Das Kind kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

