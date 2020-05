Eisenach. „Eisenacher Wohnzimmer Konzerte“: Natalie Becker entführt in die Welt des Folkrock

Mit Musik in Eisenach Freude schenken in aufregender Zeit

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit Musik in Eisenach Freude schenken in aufregender Zeit

Und wieder eine neue Facette aus der so vielfältigen Musikszene der Wartburgregion: In die Welt des Folkrock lädt Natalie Becker im neuesten Video der „Eisenacher Wohnzimmer Konzerte“ ein, die über die Homepage dieser Zeitung abrufbar ist, ein. Die 1989 gebürtige Eisenacherin ist Ergotherapeutin in Wutha-Farnroda. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

„Mit sieben Jahren habe ich meine musikalische Reise in der Musikschule Alexander Blume begonnen und dort gut zehn Jahre Klavier- und Gitarrenunterricht genossen“, beschreibt sie ihren Weg. Sie hat sich den Song „Home“ von Philip Philips als ihren Beitrag ausgesucht.

Eisenacher Wohnzimmerkonzerte Foto: Andreas Wetzel

Ihren Ansporn sich an den „Eisenacher Wohnzimmer Konzerten“ zu beteiligen, beschreibt Natalie Becker so: „Musik begleitet mich seit mehr als 20 Jahren und in dieser aufregenden Zeit ist es mir ein Anliegen, den Menschen etwas Freude durch meine Musik zu schenken“.

Mit den über die Internetseite dieser Zeitung erreichbaren „Eisenacher Wohnzimmer Konzerten“ wollen wir zeigen, welch großartige Musikerinnen und Musiker aus ganz vielen Bereichen und Genres es in der Region in und um Eisenach gibt, die vielfach auch unter den Beschränkungen der derzeitigen Corona-Krise leiden. Die Bandbreite und Qualität, die sich da offenbaren, zeigen schon jetzt, warum es sich lohnt, für den Erhalt dieser großartigen Musiklandschaft über die Krise hinaus zu kämpfen.

Wer an den Konzerten teilnehmen will, sendet eine E-Mail an: eisenach@ thueringer-allgemeine.de.