Mit neuen Projekten Artenvielfalt im Naturpark ausbauen

Traditionell den vergangenen Jahren folgend lud die Verwaltung des Naturparks Eichsfeld-Hainich-Werratal erneut zum Runden Tisch Naturschutz. Vertreter des Nationalparks Hainich, der Natura-2000-Stationen, der Stiftung Naturschutz Thüringen, des Thüringer Umweltministeriums, des Forstes und verschiedener Naturschutzverbände und –vereine folgten der Einladung, um sich über die aktuell im Naturpark und im Umfeld laufenden Projekte zu Natur- und Artenschutz fachlich auszutauschen, Kooperationen zu auszubauen und neue Ideen zu entwickeln.

Mit dem Obereichsfeld, dem Hainich und dem Werratal besitzt der Naturpark eine vielseitige Natur- und Kulturlandschaft mit reicher Anzahl an Lebensräumen für Tiere und Pflanzen. Für den Schutz dieser Naturgüter habe, so Arten- und Biotopschützer Arne Willenberg, die Gesellschaft und das Land Thüringen eine hohe Verantwortung. Mit den auf dieser Zusammenkunft vorgestellten Projekten möchten die Teilnehmer ein Stück weit dieser Verantwortung gerecht werden. So hoffen die Naturfreunde beispielsweise, mit einer Schaf- und Ziegen-Beweidung den artenreichen Halbtrockenrasen im Naturschutzgebiet „Hasenwinkel“ wiederherstellen. „Weitere Projekte dienen dem Erhalt von Feuchtwiesen mit ihrer besonderen Flora und Fauna, sowie der Optimierung von Kalktuffquellen, eines vor allem im Eichsfeld zu findenden Biotops“, sagt Arne Willenberg.

Hohes Gewicht habe der Aufbau von Lebensräumen in der Agrarlandschaft, da das Artensterben hier besonders hoch sei. Mit einem Aktionsplan für die Geburtshelferkröte werden für diese gedrohte Art Lebensräume angelegt, die ihr trotz des Klimawandels Raum zur Fortpflanzung schaffe. Wie der Klimawandel sich auf die Waldentwicklung im Naturpark auswirkt, soll ein wissenschaftliches Monitoring zeigen. Ergebnisse dazu werden sicher beim Runden Tisch im nächsten Jahr präsentiert. „Die Teilnehmer sind sich einig, dass es eine weitere Auflage dieser wichtigen Veranstaltung geben muss“, betont Arne Willenberg.