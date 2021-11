Mit rund zwei Promille in Eisenach gestoppt - Junge bei Unfall verletzt

Eisenach. Diese Vorfälle meldet die Polizei.

Mit rund zwei Promille gestoppt

Dienstag gegen 16.45 Uhr führte die Polizei Eisenach Verkehrskontrollen in der Gothaer Straße in Eisenach durch. Dabei kontrollierten die Beamten einen 55-jährigen Fahrer eines Renault. Ein Atemalkoholtest ergab rund 2 Promille. Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und brachten den Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Den 55-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Junge bei Unfall verletzt

Mittwochmorgen gegen 8 Uhr kam es auf dem Lutherplatz in Eisenach zu einem Verkehrsunfall. Dabei kollidierte eine 38-jährige Fahrerin eines Mercedes beim Einfahren vom Lutherplatz in die Lutherstraße mit einem 12-jährigen Fahrradfahrer, welcher von der Mönchstraße kommend zum Lutherplatz fahren wollte. Der Junge wurde dabei leicht verletzt, es entstand unfallbedingter Sachschaden.

TLZ-Newsletter für die Wartburgregion Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen