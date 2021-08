Mit über 100 km/h durch die 50er-Zone gerast – viele Verstöße bei Polizeikontrolle im Wartburgkreis

Thal. Die Polizei hat im Wartburgkreis bei Geschwindigkeitsmessungen zahlreiche Verstöße registriert. Der "Spitzenreiter" war mehr als doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt.

Während Geschwindigkeitskontrollen über einen Zeitraum von fünf Stunden hat die Polizei am Dienstagnachmittag in Thal (Wartburgkreis) bei über 900 gemessenen Fahrzeugen insgesamt 127 Verstöße registriert. Bei erlaubten 50 km/h betrug der höchste Geschwindigkeitsverstoß 102 km/h. Den Fahrer erwarten neben einem Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot.

