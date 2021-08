Mit über 100 km/h durch die Ortschaft - Zahlreiche Verstöße bei Geschwindigeitskontrollen im Landkreis Gotha und Wartburgkreis

Leina/ Lengröden. Bei Geschwindigkeitskontrollen im Landkreis Gotha und im Wartburgkreis ermittelte die Polizei über hundert Temposünder.

Bei Geschwindigkeitskontrollen im Landkreis Gotha und im Wartburgkreis hat die Polizei am Freitag zahlreiche Temposünder erwischt. Wie die Polizei am Montag informierte, seien in Leina im Landkreis Gotha innerhalb von fünf Stunden über 900 Fahrzeugführer gemessen worden. Insgesamt konnten die Polizisten 21 Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h registrieren. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 106 km/h.

Im Zeitraum von 16.45 Uhr bis 22.45 kontrollierte die Polizei am Freitag auch die Geschwindigkeit auf der B 7 in Lengröden im Wartburgkreis. Bei über 1400 gemessenen Verkehrsteilnehmern seien 116 Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50km/h festgestellt werden. Die höchste Überschreitung betrug 85 km/h.

Die betroffenen Fahrzeugführer erwarte nun ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot.