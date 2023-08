Guten Morgen in der Wartburgregion

Guten Morgen in der Wartburgregion Mit Vorliebe zur Natur

Dirk Bernkopf ist manchmal neidisch auf seine Enkel.

Ich muss zugeben, ich beneide manchmal meine Enkelkinder. Nicht generell, es sind ja heute auch schwere Zeiten in der Schule – Corona, Lehrermangel und so fort.

Aber ich kann schon neidisch werden, wenn sie von ihren Ferienerlebnissen berichten.

Meine erste Auslandreise habe ich in der neunten Klasse gemacht. Selbst die Vierjährige war schon in Tschechien. Der Zweitklässer und der Viertklässler kennen Schweden, Dänemark, Österreich, Italien, die Schweiz, Sardinien und die schönsten Ecken von Deutschland sowieso.

Mit Vorliebe zieht es die Kinder in die Natur. Ich stand mit etwa 17 Jahren auf meinem ersten Gipfel in der Sächsischen Schweiz – der „Große“ trug sich mit vier Jahren in das Gipfelbuch auf dem Falkenstein ein.

Nur in den letzten regnerischen Nächten, da war ich überhaupt nicht neidisch. Der „Große“ nimmt an einem Wildnis-Camp im Hainich teil – biwakieren unter’m Himmelszelt. Ich freue mich schon auf unser Wiedersehen. Dann werden Sie, liebe Leser, bestimmt neidisch auf mich sein, was ich da alles zu hören bekomme.