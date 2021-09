Der Jenaer Musiker Wilm gastiert in Wutha-Farnroda.

Mit Wilm in Wutha-Farnroda über die Genres hinweg

Wutha-Farnroda. Mit was die Kaffeemühle diesmal aufwartet.

„Livemusik mit Wilm – Musik quer beet“, heißt das Motto für die Veranstaltung, die am Freitag, 24. September in der Kaffeemühle in Wutha-Farnroda steigt. Der Jenaer Musiker Wilm bietet ein breites Quer - Beet - Repertoire von über 1400 Titeln aus verschiedenen Genres wie Rock & Pop, aktuellen Charts, Oldies, Irish Folk, Schlager, Volkslieder und Folklore.

Zu seinen eigenen Lieblingssongs gehören Stücke von George Ezra , Bruce Springsteen, Tom Waits, Neil Diamond, Jonny Cash, Chris Rea, Mark Knopfler und David Bowie. Wilm präsentiert an diesem Abend sein Soloprogramm.

TLZ-Newsletter für die Wartburgregion Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Los geht es am Freitag, 24. September, um 19.30 Uhr in der Kaffeemühle in Wutha-Farnroda. Reservierungen erforderlich unter Telefon 036921/26 99 48 oder direkt im Café.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Eisenach.