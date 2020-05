In Eisenach hat sich ein Lieferant selber im Paketwagen eingesperrt. (Symbolbild)

Eisenach. Da ging dem Paketdienstmitarbeiter ganz schön die Puste aus: Er sperrte sich aus Versehen in seinen eigenen Wagen ein. Die Luft wurde zuletzt knapp.

Mitarbeiter eines Paketdienstes in Eisenach unfreiwillig in Transporter gesperrt

Ein Hilferuf ereilte die Polizei am Dienstagnachmittag vom einem Mitarbeiter eines Versanddienstes. Laut Polizei befand sich der Mann mit seinem Fahrzeug in der Sperlingsgasse. Am Telefon erklärte er, dass er sich im Ladebereich seines Transporters eingesperrt habe und nicht mehr heraus komme.

Da ihm zunehmend die Luft ausging, eilten die Beamten der Polizei in die Sperlingsgasse und konnten den Zusteller kurze Zeit später aus seinem Fahrzeug befreien. Die Laderaumtür konnte problemlos von außen, aber eben nicht von innen geöffnet werden. Eine Fremdeinwirkung konnte ausgeschlossen werden. Der Mann blieb unverletzt.