Mitmach-Musical in der Thaler Kirche

Thal. Der Ruhlaer Musicalkreis bringt die Kirche in Thal zum Klingen und lädt zum Mitsingen ein.

Das Mitmach-Musical „Wunderbar bist du“, das der Ruhlaer Musicalkreis einstudiert und schon einmal zur Freude von Erwachsenen und Kindern aufgeführt hat, wird erneut gezeigt.

Am Sonntag, 24. September, ist es laut einer Ankündigung um 17 Uhr in der evangelischen Kirche in Thal zu erleben. Die jungen Musical-Mitglieder in ihren farbigen T-Shirts singen in dem Stück vom Leben des Franz von Assisi. Begleitet von Instrumentalisten und einem Background-Chor, bringen sie den Kirchenraum zum Klingen und laden zum Mitsingen ein. Was es mit den vielen Schuhkartons auf sich hat, das können alle Gäste in der guten Dreiviertelstunde selbst erleben.

Der Eintritt ist frei. Es wird um eine Spende zur Deckung der Kosten gebeten.