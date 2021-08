Mitmach-Programm im Eisenacher Lutherhaus

Eisenach. In den Thüringer Sommerferien bietet das Lutherhaus dienstags und donnerstags ein Programm zum Mitmachen an.

Das Mitmach-Ferienprogramm im Eisenacher Lutherhaus wird am Dienstag, 17. August, mit Buchdruck und dreisprachiger Kalligrafie fortgesetzt. Von 10 bis 14 Uhr können Kinder, Jugendliche und Erwachsene in der offenen Werkstatt aktiv werden. Sie lernen alte Handwerkstechniken kennen, stellen ein eigenes Buch her, schreiben mit Tusche und Feder, schöpfen Papier oder gießen Seifen. Das Schöpfen von Papier steht beispielsweise am Donnerstag, 19. August, auf dem Programm. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnehmer müssen einen Mund-Nase-Schutz tragen.

Die offene Werkstatt findet in der Zeit der Sommerferien in Thüringen immer dienstags und donnerstags von 10 bis 14 Uhr statt. Darüber hinaus können Bildungsangebote des Museums gebucht werden. Dazu gehören „Unterricht wie zu Luthers Zeiten“ sowie Bibeldruck an einer reformationszeitlichen Druckerpresse.