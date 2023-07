Mitmachkrimi in der Eisenacher Stadtbibliothek

Die Stadtbibliothek Eisenach lädt Kinder zu Mitmach-Angeboten ein, so zu einem Digitaltag (Foto) oder aktuell in den Sommerferien zu einer Schatzsuche.

Eisenach. Zur Schatzsuche lädt die Stadtbibliothek Eisenach in den Sommerferien ein. Es gibt noch freie Termine für Gruppen.

Die Stadtbibliothek Eisenach lädt in den Sommerferien zu einem Mitmachkrimi ein. Kinder können als kleine Detektive den Bibliotheksschatz suchen. Melina Wehmann, die gerade ein freiwilliges soziales Jahr in der Bibliothek absolviert, hat das Ferienangebot erarbeitet. Für die Termine am 9. und 15. August können sich noch Gruppen anmelden, heißt es aus der Pressestelle der Stadtverwaltung, per Telefon 03691/670678 oder per E-Mail biblitohetek@eisenach.de. Beginn ist jeweils 10 Uhr.