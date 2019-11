Eisenach Ökumenische Hospizgruppe bietet Kurs an

Mitstreiter gesucht

Die ökumenische Hospizgruppe Eisenach sucht ehrenamtliche Mitarbeiter für den ambulanten Hospizdienst. Interessierte werden im Rahmen eines Kurses dazu befähigt, Menschen am Lebensende und deren Angehörige achtsam und behutsam begleiten zu können. Der Kurs soll im Januar 2020 starten und einmal wöchentlich in Eisenach stattfinden. Er dauert sechs Monate. Interessenten melden sich bitte bis zum 15. November per Telefon 03691/ 888732 und 0171/1220559 oder Mail unter info@hospiz-eisenach.com . (red)