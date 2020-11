Mobile Toiletten am und im Hainich leisten gute Dienste

Am Parkplatz an der Malinde ist seit diesem Jahr eine Flexi-Toilette aufgestellt. Sie wird mit Wasser betrieben.

Die in diesem Jahr aufgestellte Flexi-Toilette am Wanderparkplatz an der Mallinde bei Berka hat sich unter dem Aspekt zahlreicher Wanderer, Ausflügler und Touristen schon bezahlt gemacht. Dass an der mobilen Einrichtung neuerdings die Aufforderung zu lesen ist, keine Inhalte anderer Toiletten darin zu entsorgen, liegt an einem Wohnmobillenker, der dort sein Chemie-WC entsorgte und den Verantwortlichen des Nationalparks Hainich damit Arbeit und Kopfschmerzen verschaffte. Der Parkplatz Mallinde war von Caravans in der zurückliegenden Urlaubssaison reichlich frequentiert.