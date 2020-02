Der mobile städtische Blitzer hat am Dienstag in der Tempo-30-Zone in der Eisenacher Hospitalstraße gestanden.

Eisenach. Die Stadt Eisenach hat am Dienstag in der Hospitalstraße und damit in der Tempo-30-Zone geblitzt. 152 Fahrer waren zu schnell.

Mobiler Blitzer in der Eisenacher Hospitalstraße

In der Hospitalstraße ist am Dienstag unter Regie der Stadt geblitzt worden. Die Straße gehört zur erweiterten Tempo-30-Zone in der Innenstadt. 152 Fahrer waren nach Angaben aus dem Rathaus zu schnell unterwegs. Die Spitzenreiter – es sind drei an der Zahl – sind mit 57 Kilometer je Stunde geblitzt worden. Das bedeutet laut Bußgeldkatalog einen Punkt und 80 Euro.

Autofahrer müssen damit rechnen, dass der mobile Blitzer bis März mehrfach in der Hospitalstraße aufgebaut sein wird. Entsprechende Absprachen haben Stadtverwaltung und Polizei jetzt getroffen. Nach Angaben aus dem Rathaus soll kontrolliert werden, wie Tempo 30 eingehalten wird.