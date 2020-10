Mobilfunkstandard 5G polarisiert weiterhin in Eisenach

Seit Wochen bewegt Menschen das Thema des 5G-Netzausbaus im Stadtgebiet von Eisenach. Es gab bisher von Seiten der Kritiker und einer inzwischen gegründeten Bürgerinitiative „5G-frei Eisenach“ zwei größere Vortragsveranstaltungen in der Stadt, um auf Risiken und Gefahren des neuen Mobilfunkstandards hinzuweisen. Ein großer Kritikpunkt der Gegner ist zudem, dass sich die Stadt Eisenach selbst als 5G-Modellregion beworben hat.

Eine Informationsveranstaltung zum Digitalausbau in Eisenach, auf der Fachleute zu Wort kamen, und zu eben dieser städtischen Bewerbung, gab es am Mittwochabend in der Werner-Aßmann-Halle. Leider kamen nur rund 40 Besucher, darunter Mitglieder der Bürgerinitiative, aber auch besorgte Bürger, die viele Bedenken zu gesundheitlichen Risiken haben.

Mit Bewerbung kein 5G-Stadtnetz geplant

Aufklärung gab es mit Blick auf die städtische Bewerbung als 5G-Modellregion. Der Schwerpunkt der Bewerbung sei ein energiewirtschaftlicher, erklärte Erich Monhart, Geschäftsführer der K Greentech GmbH. Sein Unternehmen berät Eisenach in dieser Sache als Projektsteuerer. Es geht, erläuterte Monhart, speziell um eine verbesserte Koordination und Steuerung erneuerbarer Einspeisungsquellen ins Netz. Ziel ist es, größere Einspeiser, also Firmen, in Industriegebieten dafür zu gewinnen. „Es geht nicht um die Installation von 5G-Funkanlagen außerhalb des Standorts“, betonte er. Derzeit wird das Glasfasernetz in Eisenach auf 150 Kilometer Länge ausgebaut. Das sei eine Voraussetzung für die Bewerbung als Modellregion, hieß es.

Ob die Eisenacher Bewerbung erfolgreich war, wird Mitte November 2020 bekannt gegeben. Derzeit wird die Projektskizze im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur geprüft. Sollte keine Förderung bewilligt werden, sterbe das Vorhaben, erklärte Monhart auf der Informationsveranstaltung. Klar wurde auch, dass große Telekommunikationsunternehmen wie die Telekom bereits flächendeckend auch in Eisenach auf 5G geschalten haben, der Betrieb läuft derzeit noch mit 2,5 Gigahertz. Höhere Frequenzen sind in Zukunft wahrscheinlich.

Laut Heiko Kahl von der Digitalagentur Thüringen dürfen Mobilfunkanbieter bestehende Antennenmasten ohne bauordnungsrechtliche Genehmigung umrüsten. Genehmigungspflichtig wird es nur, wenn Änderungen an Anlagen vorgenommen werden müssen oder neue Masten errichtet werden. Bei einer Ablehnung durch die Genehmigungsbehörde muss dieses Nein jedenfalls stichhaltig begründet werden. Auch die Stadt habe sich an der Gesetzeslage zu orientieren, verwies Heiko Kahl.

Experte meint, höhere Frequenzen kommen in Zukunft

Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) pflichtete ihm bei. Die Frage des kommunalen Spielraums bei einer Entscheidung sei begrenzt. Auch die Stadt, meinte die OB, nutze den Informationsabend dazu, zu überlegen, wie man als Kommune weiter vorgehen will. „Der Bundesgesetzgeber hat aber den Ausbau gewollt und die Regeln festgelegt“, meinte Katja Wolf. „Wir können auch nicht einfach Baugenehmigungen versagen, willkürlich werden wir nicht handeln“, stellte die Oberbürgermeisterin klar. Zudem, so ergab eine Umfrage unter Eisenacher Unternehmen, stehe für diese Datensicherheit und Datenübertragung an erster Stelle. „Ich will nichts klein reden, aber wir müssen mit Chancen und Risiken in der Abwägung umgehen“, erklärte sie den Zuhörern. Es gehe um die Zukunftsfähigkeit einer Stadt, ebenso wie um die Frage der Strahlungsrisiken.

Bürger äußerten Sorge um dauerhafte Strahlung vor allem in Wohngebieten, um Auswirkungen auf Kinder oder Schwangere. Ein Mediziner wies auf gesundheitliche Folgen für elektrosensible Menschen hin, und dass diese auch geschützte Bereiche benötigen. Andere wollten wissen, wer im Ernstfall die Haftung für solche Masten trägt und was passiert, wenn diese unwirtschaftlich sind. Kritik kam auch auf, dass im Vorfeld des Umstiegs auf diesen neuen Mobilfunkstandard nicht mehr geforscht wurde. Und warum man unbedingt 5G als Standortfaktor betrachte. Beim Tourismus, so ein Kritiker aus den Bürgerreihen, brauche man das nicht.

Der Antennenexperte Marko Spiegel erklärte in seinem Vortrag, das Kosten-Nutzen-Verhältnis spreche für 5G. Die neue Technologie sei vermutlich nicht frei von Risiken. Sie sei aber wichtig, um als Standort für High-Tech-Unternehmen zukunftsfähig zu bleiben. „Es gibt kein tatsächlichen Massenlangtest von 5G, weil es eine neue Technik ist“, meinte Spiegel. Aber bereits viel Daten- und Forschungsmaterial zu 4G. Heiko Kahl von der Digitalagentur sagte aber auch, dass höhere Frequenzen in Zukunft kommen werden.