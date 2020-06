Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mopedfahrer schwer verletzt - Toilettengeld nicht gezahlt und mit Schloss zugeschlagen

Einbruch in Agrargenossenschaft

Unbekannte brachen in der Nacht zu Sonntag in eine Agragenossenschaft in der Hellwigstraße in Wutha-Farnroda ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde durch den oder die Täter eine Baumaschine geöffnet, die auf dem Außengelände abgestellt war. Ob etwas entwendet wurde, ist Teil der laufenden Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder andere sachdienliche Information geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0133487/2020.

Toilettengeld nicht gezahlt und mit Fahrradschloss zugeschlagen

Am Freitag, gegen 12.45 Uhr, benutzte ein junger Mann die öffentliche Toilette am Markt in Eisenach. Er verließ die Toilettenanlage, ohne zu bezahlen. Als er von einer anderen Person daraufhin angesprochen wurde, nahm er sein mitgeführtes Fahrradschloss und schlug damit auf den anderen Mann ein. Der Geschädigte blieb unverletzt. Eine in der Nähe befindliche Polizeistreife beobachtete den Vorfall und eilte zur Hilfe. Bei dem Täter handelte es sich um einen 20-jährigen Mann, welcher polizeilich bekannt ist. Er führte geringe Mengen Marihuana mit sich, die beschlagnahmt wurden. Er muss sich nun wegen Erschleichen von Leistungen, Körperverletzung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Mopedfahrer schwer verletzt

Am Freitag kam es gegen 15:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen Mebritz und Urnshausen. Eine 29jährige VW-Fahrerin überholte ein Moped. Im Anschluss scherte sie vermutlich etwas zu früh ein, sodass sie mit ihrem PKW das Moped touchierte. Der Mopedfahrer geriet ins Schlingern, kam von der Straße ab und stürzte. Der Mopedfahrer wurde schwer verletzt und ins Klinikum Bad Salzungen gebracht. An den Fahrzeugen entsteht ein Sachschaden von etwa 1500 Euro.

