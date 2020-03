Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mosewaldschule Eisenach spendet 1000 Euro an Kinderhospiz

Zum dritten Mal in Folge verdiente sich die Mosewaldgrundschule in Eisenach-Nord den Titel „Schule mit Herz“. Vergeben wird er vom Kinderhospiz Mittelthüringen in Tambach-Dietharz für Schulen, die die Einrichtung finanziell unterstützen. Das tat die Mosewaldschule in diesem Jahr mit 1000 Euro. Das ist ein Teil aus dem etwa 3000 Euro zählenden Erlös des Spendenlaufes und des Adventsbasars. Marcus Köhler, ehrenamtlicher Hospiz-Mitarbeiter, nahm das Geld stellvertretend in Empfang.