Motorrad und Mountainbike gestohlen – berauscht auf E-Scooter unterwegs

In der Bornstraße in Eisenach wurden ein Motorrad und ein Mountainbike gestohlen (Symbolbild).

Die Meldungen der Polizei für Eisenach.

Motorrad geklaut

Unbekannte entwendeten am Freitag zwischen 13 und 18.15 Uhr in der Bornstraße in Eisenach ein rotes Motorrad der Marke Suzuki, GS 500 E. Das Motorrad war vor einer Garage auf einem Privatgrundstück abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter Telefon 03691/261-124 entgegen.

Berauscht auf E-Scooter unterwegs

Die Eisenacher Polizei stoppte am frühen Samstagmorgen gegen 2.25 Uhr in der Kasseler Straße einen E-Scooter-Fahrer. Der 34-Jährige stand augenscheinlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Ein Drogenvortest verlief laut Polizei positiv. In der Folge wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Den Fahrer des E-Scooter erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Mountainbike aus Schuppen gestohlen

Unbekannte entwendeten aus einem Schuppen in der Bornstraße in Eisenach in der Zeit von Freitag, 23.07.2021, 22.45 Uhr, bis Freitag, 30.07.2021, 14.30 Uhr, ein blaues Mountainbike der Marke Bionicon, rEVO 2 im Wert von etwa 2000 EUR. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter Telefon 03691/261-124 entgegen.

