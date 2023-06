Motorradfahrer bei Unfall im Wartburgkreis schwer verletzt

Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Gerstungen. Im Wartburgkreis wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt.

Bei einem Unfall im Wartburgkreis wurde am Freitag ein Motorradfahrer schwer verletzt. Wie die Polizei am Samstag informierte, habe sich der Unfall auf der Landstraße zwischen Gerstungen und Oberellen ereignet, als ein 21-Jähriger mit seinem Auto aus einem Wirtschaftsweg auf die Landstraße auffahren wollte und den Motorradfahrer übersah. Es kam zur Kollision, woraufhin der 53-jährige Motorradfahrer stürzte. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 21-Jährige blieb unverletzt.

