Der Motorradfahrer wurde anschließend in ein Krankenhaus gefahren. (Symbolfoto)

Motorradfahrer bei Unfall in Berka/Werra schwer verletzt

Berka/Werra. Ein 52 Jahre alter Motorradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall an einer Kreuzung in Berka/Werra (Wartburgkreis) schwer verletzt.

Am Samstagabend kam es auf der L1023 in Berka/Werra an der Einmündung zur Wildecker Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw und ein Motorrad waren hier miteinander kollidiert.

Der 52-jährige Motorradfahrer wurde bei, stürzen schwer verletzt und musste im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 79-jährige Autofahrer und dessen Beifahrerin blieben unverletzt.

Die Unfallschäden an beiden Fahrzeugen betragen insgesamt 9000 Euro. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden aufgenommen und dauern gegenwärtig noch an.