Motorradfahrer verletzt - Radlader beschädigt - Stark betrunken gegen Wand und zur Tankstelle

Das sind die Meldungen der Polizei für Eisenach und den Wartburgkreis.

Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Gegen 10 Uhr fuhr ein 36-Jähriger mit seinem Motorrad auf der B84 aus Richtung Förtha kommend in Richtung Eisenach. In einer Kurve kam der Mann von der Fahrbahn ab und stürzte. Er verletzte sich und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. An dem Zweirad entstand Sachschaden von ca. 500,- EUR, es musste abgeschleppt werden.

Radlader beschädigt

Im Zeitraum von vergangenem Mittwoch bis Dienstag 14 Uhr beschädigten Unbekannte eine Scheibe eines Radladers, welcher auf einem Parkplatz in der Karl-Marx-Straße in Eisenach abgestellt war und verursachten Sachschaden in Höhe von ca. 500,- EUR. Zeugen melden sich unterTelefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0110373/2021).

Stark betrunken gegen Hauswand und fährt dann zur Tankstelle

Beamte der Bad Salzunger Polizei erhielten Montagmittag die Information, dass ein sichtlich alkoholisierter Mann auf das Gelände einer Tankstelle in der Johann-Christian-von-Weiß-Straße in Schweina gefahren war. Vor Ort trafen die Polizisten auf den 60-Jährigen und ein Atemalkoholtest zeigte 2,65 Promille. Ermittlungen ergaben zudem, dass der Mann mit seinem PKW kurz zuvor gegen die Hauswand der Tankstelle fuhr und diese leicht beschädigte. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins waren die Folge. Der Mann muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

