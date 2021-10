„Muddy What“ gibt ein Konzert in der Kaffeemühle in Wutha-Farnroda

Die Münchner Bluesband Muddy What spielt in Wutha-Farnroda auf (15. Oktober)

Die Münchner Bluesband Muddy What ist am Freitag, 15. Oktober, um 20 Uhr in der Kaffeemühle Wutha-Farnroda zu hören. Fabian Spang (Gitarre/Gesang), Ina Spang (Gitarre/Mandoline) und Michi Lang (Schlagzeug/Bass) verpassen der traditionellen Stilrichtung eine moderne und unverwechselbare Note. Sie sind Gewinner der German Blues Challenge 2020 und 2021. Kennengelernt haben sie sich Ende 2005 beim Gitarrenlehrer der Geschwister Spang. Reservierungen sind unter Tel.: 036921/26 99 48 oder auch direkt im Cafe möglich.