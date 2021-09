Müdigkeit verursacht Unfall: Autofahrer kracht auf A4 bei Sättelstädt in die Leitplanke

Sattelstädt. Auf der A4 bei Sättelstädt ist es im Baustellenbereich zu einem Unfall gekommen. Der Autofahrer war wohl für einen kurzen Moment eingeschlafen.

In den frühen Freitagmorgenstunden hat ein Mann auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden die Kontrolle über sein Auto verloren. Wie die Polizei mitteilte, habe der Autofahrer im Bereich der Anschlussstelle Sättelstädt wegen Sekundenschlafs sein Fahrzeug in eine Baustelle gesteuert und war dort zum Stehen gekommen.

Dabei wurde eine Warnbake umgefahren und es kam zur Kollision mit der Mittelleitplanke. Bei dem Unfall ist niemand verletzt worden, der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Gegen den Mann wurde Anzeige wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet. Zu weiteren Behinderungen für den Fahrverkehr war es nicht gekommen, da es im abgesperrten Baustellenbereich zum Unfall gekommen war.

