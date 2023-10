Museen in Eisenach wollen mehr Paare anlocken

Eisenach. Neue Aktion von sieben Museen der Stadt Eisenach mit verbilligtem Eintritt – für Ehepaare, für Liebespaare, wie auch immer.

Die ersten haben ihren Coupon bereits eingelöst und sind stolze Inhaber des Eisenacher Kulturpasses. „Es gibt doch noch den ein oder anderen Eisenacher, der vielleicht noch oder nicht mehr weiß, welche Schätze in den Museen der Stadt zu finden sind. Dem wollen wir mit dem seit 1. Oktober gültigen Kulturpass entgegenwirken“, sagt City-Managerin Nadia Schwedler. Schließlich gebe es ja in den Kultureinrichtungen auch immer wieder Sonderausstellungen. Und die gerade erst wieder eröffnete Predigerkirche locke gar mit einer komplett neuen Konzeption mit dem Schwerpunkt „Heilige Elisabeth“ samt spannender Lichtkunst.

Im Internet zum Herunterladen und auch im September-Rathauskurier gibt es einen entsprechenden Coupon. Diesen Coupon kann nun jeder Eisenacher, jede Eisenacherin in einem der sieben beteiligten Museen gegen den Kulturpass eintauschen und das damit verbundene Angebot annehmen. Denn dieser Coupon ermöglicht in diesen Museen den Eintritt von zwei Erwachsenen zum Preis von einem.

Dabei sind die Wartburg, das Lutherhaus, das Bachhaus, das Automobilmuseum und das Thüringer Museum mit den drei Standorten Stadtschloss, Reuter-Wagner-Museum und Predigerkirche. Wer ein Museum „für 2 zum Preis von 1“ besucht, bekommt dort in seinen Kulturpass einen Stempel. Wer alle sieben Stempel der sieben Museen hat, kann den Pass in der Tourist-Info am Markt abgeben und erhält „noch ein kleines, limitiertes Überraschungsgeschenk“, so Schwedler.

Wer Lust hat teilzunehmen, muss jetzt nicht hetzen. Das Angebot gilt für ein Jahr im Aktionszeitraum von 1. Oktober 2023 bis 30. September 2024.