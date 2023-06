Musical Cabaret läuft letztmals in Eisenach

Eisenach. Das Musical „Cabaret“ steht letztmals auf dem Spielplan im Landestheater Eisenach. Ebenso wie „Ewig jung“ in einer Rudolstädter Inszenierung.

Zwei Musicals sind letztmals im Landestheater Eisenach zu erleben. „Cabaret“ mit dem Jungen Schauspiel und Ballettensemble steht am Freitag, 9. Juni, 19.30 Uhr, auf dem Spielplan. „Ewig jung“, Produktion des Theaters Rudolstadt, wird am Sonntag, 11. Juni, 15 Uhr, gezeigt. „Cabaret“ spielt in einem Berliner Klub in 1929, „Ewig jung“ im Altenheim für Schauspieler im Jahre 2060.

Theaterkasse Telefon 03691/256219, Dienstag, Donnerstag und Freitag 10 bis 18 Uhr, Mittwoch 10 bis 14 Uhr