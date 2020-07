Musik an Bachs Taufstein in Eisenach

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Musik an Bachs Taufstein in Eisenach

Am Sonntag, 26. Juli, wird die diesjährige Kammermusikreihe der Mitteldeutschen Barock-Compagney mit einem Konzert in der Georgenkirche fortgesetzt. Auf dem Programm stehen Werke von Albinoni, Telemann und Johann Sebastian Bach. Es musizieren Carola Fischer (Mezzosopran), Hans-Christoph Fichtner (Barockvioline) und Senka Sajc (Cembalo). Das hochkarätige Konzert beginnt um 16 Uhr. Karten für 10, ermäßigt 5 Euro sind in der Tourist-Info und ab 15.30 Uhr an der Tageskasse erhältlich. Weitere fünf Kammermusiken an Bachs Taufstein folgen an ausgewählten Sonntagen bis Ende Oktober.

www.mibacom.de