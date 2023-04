Musik aus Träumen und dem Leben

Wutha-Farnroda. Ein Songschreiber und Sänger gastiert in der Kaffeemühle in Wutha-Farnroda.

Unterwegs ist Pivo Deinert nur mit einer Gitarre und seinem großen Träumerherz. Der Musiker erzählt Geschichten aus seinem Leben, etwa die „Blumengeschichte“ und warum eine Fünf in Deutsch sein Leben veränderte. Musik besitze eine besondere Kraft, tief in die Seele einzudringen und jemanden ein Leben lang zu begleiten, erklärt er in einer Mitteilung. Seine Songs handeln von den Herausforderungen des Lebens und ermutigen dazu, niemals aufzugeben. Pivo inspiriere sein Publikum, den eigenen Weg zu gehen und Rückschläge als Teil des Weges zu akzeptieren, heißt es weiter. Zwischen den Liedern gewährt er tiefe Einblicke in sein Leben und seine Träume

Konzert Pivo, Freitag, 21. April, 19.30 Uhr, Wutha-Farnroda, Kaffeemühle