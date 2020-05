Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Familie Gruner aus Eisenach: Musik und Kultur sind für die Gesellschaft existenziell

„Wir möchten durch unser Spielen helfen, dass Musiker nicht in Vergessenheit geraten und hoffen das Publikum wird nach den Einschränkungen schnell wieder in unsere Konzerte kommen.“ Ulrike und Andreas Gruner steuern das neueste Video zu unseren „Eisenacher Wohnzimmer Konzerten“ bei. Die beiden Musiker spielen ein Stück von Paul Wranitzky für Oboe und Violoncello.

Eisenacher Wohnzimmerkonzerte Logo Foto: Andreas Wetzel

Die gebürtige Kielerin Ulrike Gruner genoss zunächst bei der Mutter Klavier- und Blockflötenunterricht. Mit neun Jahren entdeckte sie die Oboe an der dortigen Musikschule für sich. Dem Musikstudium folgte ein erstes Engagement 1990 am Coburger Theater und der Wechsel 1991 zur Landeskapelle in Eisenach. Seit 2017 ist die dreifache Mutter stellvertretende Solooboistin und Englischhornistin in der Thüringen Philharmonie. Andreas Gruner ist ein Eisenacher Gewächs, wo er 1964 geboren wurde. Mit sieben Jahren begann er mit Cellounterricht an der Städtischen Musikschule. Das Musikstudium absolvierte Andreas Gruner in Weimar, bevor es ihn 1985 in die Eisenacher Heimat zur Landeskapelle zog. Ab 1986 unterrichtet ich an der Musikschule. Gruner ist stellvertretender Solocellist der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach.

Wer an den Konzerten teilnehmen will, sendet eine E-Mail an: eisenach@thueringer-allgemeine.de. Hören kann man die Beiträge im Internet unter ta-eisenach.de.