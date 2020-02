Musikalische Reminiszenz an Russland in Eisenach

„Russische Seele“ war das Thema des 4. Sinfoniekonzertes am Freitag, dem 7. Februar im Eisenacher Landestheater. Die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach wurde diesmal wieder von Russel Harris geleitet. Werke von drei in Russland geborenen Komponisten standen auf dem Programm: Nikolai Rimsky-Korsakov, Peter Tschaikowsky und Igor Stravinsky – alle drei in Freundschaft eng verbunden. Der Lebensweg Stravinskys führte aber noch vor der Oktoberrevolution für immer ins westliche Ausland. Wenn auch musikalisch für manchen Zuhörer wenig „Russisches“ in „Petruschka“ zu erkennen war, ist der Inhalt des Ballettes russische Folklore.

Rimsky-Korsakovs „Ouvertüre über russische Themen“ op. 28 ließ „russischen Chorgesang“ in orthodoxen Kirchen wach werden. Man muss sich immer vor Augen halten, dass damals „russisch“ zu sein nicht „in“ war. Tolstoi kleidete sich bewusst mit dem russischen Bauernkittel. Die gehobenen Kreise sprachen französisch. So ist dieses Werk in seiner Bedeutung sehr hoch einzuschätzen. Wer die einzelnen Musiker des Orchesters betrachten konnte, wird die virtuose, farbenreiche Spielweise am Tamburin aufgefallen sein. Selten tritt dieses Schlaginstrument so in Erscheinung.

Konstantinos Destounis geht seinen Part forsch an

Tschaikowskys „Klavierkonzert Nr. 1 b-Moll“ op. 23 war für viele der Höhepunkt des Konzertabends. Es lohnte sich, im Programmheft den Textbeitrag von Claudia Forner zu diesem Werk zu lesen. Der griechische Pianist Konstantinos Destounis – gegenüber anderen bekannten Konzertpianisten noch jung an Jahren – ging seinen Part forsch an, das „non troppo“ etwas außer Acht lassend.

Russel Harris musste ihm folgen. Da dieses Klavierkonzert zu den bekanntesten zählt, vergleicht man das Gehörte automatisch mit seiner im Gedächtnis eingebrannten Lieblings-CD. Die Ruhe des 2. Satzes versöhnte. Mit Bravour endete der 3. Satz und riss zum Beifallssturm hin. Mit zwei Zugaben bedankte sich der Solist. Leider verriet er nicht Komponist und Titel. Waren es Werke aus seiner Weltersteinspielung der Werke von Theodore Antoniou?

In Stravinskys Burleske „Petruschka“ waren die Bläser des Orchesters voll im Einsatz (die Streicher sind es gewohnt immer). Auch auf die Pianistin am Flügel sollte man achten! Vereinzelt fügte die Celesta Farbtupfen hinzu. Wie weit hat sich Strawinsky mit „dem Westen“ schon assimiliert! Seine Beziehung zu Djaghilevs „Ballet russe“ ließ „Russisches“ im „Westen“ auf die Bühne bringen.

Eine Projektion der Themen wäre hilfreich

Die Einführung in das Konzert wurde diesmal von Simon Kannenberg dargebracht. Man sollte sie nicht verpassen! Mit seinem ureigenen Instrument, seinem schönen Tenor, trug er Themen vor und führte in die Handlung ein. An Hand des Programmheftes waren die Bilder zu verfolgen. Ein Verfolgen im Konzert war aber wesentlich schwerer. Eine Projektion der Themen während des Konzertablaufes hätte es den Zuhörern wesentlich leichter gemacht, die Musik zu rezipieren.

Wer am Schluss auf die Uhr schaute, wird mit Erstaunen festgestellt haben, dass die übliche Dauer eines Konzertes überschritten war. Vielseitig, klangschön (zwar Letztes nicht für jeden Geschmack) war es. Immer nur „eine Einheits-Soße“ am Essen, ist langweilig. Musik ist eben sehr vielschichtig durch die Zeitläufte und territorialen Kulturen vielseitig.