Musikschüler spielen im Garten des Eisenacher Bachhauses

Eisenach. Zur Serenade in den Garten des Eisenacher Bachhauses laden das Museum und die städtische Musikschule am 18. Mai 2022 ein.

Zur Serenade laden das Bachhaus Eisenach und die städtische Musikschule „Johann Sebastian Bach“ am Mittwoch, 18. Mai, um 18 Uhr, in den Garten des historischen Bachhauses, Am Frauenplan 21, ein. Zu erleben sind laut einer Ankündigung Schülerinnen und Schüler der Einrichtung mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart, Robert Schumann und Johann Sebastian Bach, aber auch moderne Songs wie „Fly me to the moon“ oder „Turning tables“ von Adele. Ein besonderes Klangerlebnis werde die Begegnung des Blockflöten-Ensembles mit einem mehrere Meter langen Alphorn sein. Es erklingt eine Ballade aus der Alphorn-Suite von Allan Rosenheck.

Karten zu 5 Euro im Vorverkauf und an der Abendkasse im Bachhaus