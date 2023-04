Musikschule Bad Salzungen darf erkundet werden

Bad Salzungen. „Tag der offenen Tür“ in der Musikschule Wartburgkreis.

Zu einem Tag der offenen Tür lädt die Musikschule Wartburgkreis am Samstag, 22. April, von 10 bis 12 Uhr ein. Besucher können die Instrumente ausprobieren, die Lehrkräfte kennenlernen und auch das Hauptgebäude in der Kurhausstraße in Bad Salzungen erkunden.

Alle organisatorischen Fragen rund um die Musikschule können ebenfalls geklärt werden. Durch die Baustelle im Kulturgarten ist das Parken vor der Musikschule nicht möglich.