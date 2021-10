Musikschule Eisenach gründet neuen Kinderchor und ein Jazzensemble

Eisenach. In der städtischen Musikschule gibt es zum Start des neuen Schuljahrs auch neue Angebote für kleine und große Schüler.

An der städtischen Musikschule Johann Sebastian Bach hat sich unter Leitung von Sängerin und Lehrerin Maria Kaffee ein Kinderchor für Jungen und Mädchen im Alter zwischen sieben und 14 Jahren gegründet. Das teilt die Stadt mit. Wer Spaß am Singen in der Gemeinschaft habe, die Stimme trainieren möchte und Lieder aus aller Welt kennenlernen wolle, sei zu den Proben freitags, 16 Uhr, in den Saal der Musikschule in der Kurstraße 1 eingeladen.

Die Proben laufen seit 1. Oktober. Die monatliche Gebühr beträgt acht Euro. Für Musikschülerinnen und Musikschüler, die bereits ein Vokal- oder Instrumentalfach an der Einrichtung belegen, ist die Teilnahme kostenlos. Notenkenntnisse oder Vorkenntnisse auf einem Musikinstrument sind nicht nötig.

Auch ein neues Jazzensemble formiert sich unter Leitung von Stanley Blume. Wer sich für Jazz, Blues und Pop interessiert, über Kenntnisse von Dur- und Molltonarten und ein gutes Gehör verfügt sowie Mut zum Improvisieren mitbringt, kann sich mit Instrument oder seiner Stimme der Band anschließen.

Die meisten Kurse sind mit Start des neuen Schuljahrs weitestgehend ausgebucht, Plätze gibt es noch beim Violinunterricht.

Anmeldungen unter Telefon: 03691/670 660 oder per E-Mail anmusikschule@eisenach.de