Mut-Tour macht nur digital in Eisenach Station

Eigentlich sollten die Teilnehmer der diesjährigen „Mut-Tour“ am Dienstag, 7. Juli, in Eisenach eintreffen, um vom Projekt und ihrem Umgang mit Depressionen zu berichten. Anders als in den Vorjahren können die Tandem-Teams aufgrund der Corona-Krise keine realen Etappen radeln und mit interessierten Menschen am Straßenrand und in den Etappenorten in Kontakt treten. So haben die Deutsche Depressions-Liga ​und das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit ein ansteckungssicheres Alternativangebot entwickelt.

Im März einigte sich das Team darauf, ein Angebot zu entwickeln, um möglichst viele Aspekte der ursprünglich geplanten Etappen coronakonform und digital umzusetzen. Am 20. Juni fiel der Startschuss für die erste virtuelle Mut-Tour bei realer Veranstaltung in Stadthagen.

Seitdem können Interessierte auf ​www.mut-tour.de​ die ursprünglich geplante Strecke der zehn Etappenteams auf einer interaktiven Deutschlandkarte verfolgen. Dort finden sich Tipps, Infos und Hilfsangebote am Wegesrand sowie Geschichten der Teilnehmer.

Um den Etappencharakter auf dem Bildschirm nachempfinden zu können, wird bis zum 30. August alle neun Tage ein neuer Streckenabschnitt veröffentlicht, der je 350 virtuelle Kilometer lang ist.

„Innerhalb unserer Aktion Vertretungsradeln haben Fahrradfreunde die Möglichkeit, GPS-Tracks herunterzuladen und einzelne Etappenabschnitte auf eigene Faust und an unserer Stelle abzufahren“, sagt Pressesprecherin Annika Schulz. So könne zumindest ein kleiner Teil der insgesamt 3.679 Kilometer langen Strecke in der Realität zurückgelegt werden.