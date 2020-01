Na, das wird ein Theater

Auf den ein oder anderen Neujahrsempfang müssen wir uns wohl noch bis Juni gefasst machen. Der Landkreis fädelt sowas gerne ein, die Stadt Eisenach und der Gewerbeverein, diverse Parteien und Institutionen auch. Bis zum heutigen Tag ist davon noch so gut wie nichts über die Bühne gegangen. In Gerstungen ist dafür ein wichtiger Neujahrsempfang seit Samstagabend Geschichte, nämlich des des örtlichen Heimatvereins.

Ja, die Mannschaft von Wilfried Rösing hatte tatsächlich zum Neujahrsempfang in ihr Vereinsdomizil im Werratal-Museum geladen. Da gab es etwas Wein und ein Glas Sekt, ein paar Schnittchen und nette Gespräche über wichtige und weniger wichtige Themen. Die Gerstunger Theatergruppe war kein Thema, dabei macht die doch selbst schon jetzt von sich Reden, wo es noch gar keine Aufführung gibt. Dem Ensemble sollen in diesem Jahr die Männer abhanden gekommen sein. Die meisten haben sich ein Babyjahr oder Erziehungsurlaub genommen, heißt es. Frauen müssen reihenweise Mannsbilder spielen. Das hat Ober- wie Tragweite. Zum Glück steht ein Lustspiel auf dem Plan der Theatergruppe. Es wird schon geprobt und die Frauen versetzen sich mehr und mehr in die Rolle des Mannes. Na, das wird ein Theater.