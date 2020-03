Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nachahmer gesucht

Da will man was Gutes tun, und erst einmal Pustekuchen. Eigentlich habe ich ja keine Karten für den Sommergewinns-Kommersch gekauft. Ich habe da an beiden vorgesehenen Terminen ausnahmsweise leider keine Zeit, um mir Germanen, Originale, Tänze und die Wänst vom Stiegk anzuschauen. Gestern kam mir dann der glänzende Einfall, nun erst recht eine Karte zu kaufen, um die Zunft nach der von ihr ausgesprochenen und berechtigten von eben jenen Kommersch-Abenden zu unterstützen, sozusagen die Karte spenden.

Das fanden die überaus freundlichen Mädels von der Tourist-Info am Markt eigentlich auch eine gute Idee und wollten schon loslegen. Es ging aber nicht, weil die Karten nun schon abgerechnet sind, weil die noch nicht gekauften ja jetzt zurück an die Zunft gehen.

Schade, schade, aber zum einen wird es bestimmt bald irgendeine Spendenaktion geben. Zum anderen aber machten die cleveren Tourist-Info-Frauen mich darauf aufmerksam, dass wer helfen will, natürlich noch das Programmheft für den Sommergewinn für 3 Euro erstehen und auch den „Eintritts-Anhänger“ mit dem Bach-Konterfei, ebenfalls für 3 Euro. Zusätzlich gibt es die Postkarten, für jeweils 50 Cent. Kleinvieh macht auch Mist.

Da hab ich mir schon mal den Bach-Anhänger gesichert. Ich glaube die Zunft hätte nichts gegen Nachahmer.