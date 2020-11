Nachdenkliche Worte in Eisenach zum Jubiläum der Landeskirche

Vor 100 Jahren schlossen sich sieben Landeskirchen zur einheitlichen Thüringer Evangelischen Kirche zusammen. Und diese hatte eine besondere Verbindung zu Eisenach. 2004 war die nach dem Krieg in Evangelisch-Lutherische Kirche in Thüringen umbenannte Landeskirche Gründungsmitglied der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands (EKM). Bis zu diesem Zeitpunkt residierte des Landesbischof auf dem Pflugensberg, die Landessynoden fanden auf dem Hainstein statt und die Priester wurden in der Georgenkirche geweiht.

Daher war auch der Festgottesdienst für das Jubiläum am Sonntag in der Georgenkirche am rechten Ort angesiedelt. Im Gottesdienst erinnerte Christoph Kähler, Eisenacher Bischof von 2001 bis 2008 und dann für ein Jahr einer von zwei Bischöfen in der EKM, ließ die 89 Jahre der Landeskirche Thüringen Revue passieren. Da gebe es auch große Schuld, die Vertreter der Kirche auf sich geladen hätten. In der Zeit des Nationalismus seien auch in der Landeskirche die freie Rede und Gegenrede, die freie Predigt abgeschafft worden, und damit auch die Fundamente der Kirche zerstört.

Auf dem Weg von der Volkskirche in die Diaspora

Nach 1945 sei die Landeskirche neu entstanden und habe vielfach erfolgreich den Versuch angetreten, weiter auf dem Weg von der Staatskirche hin zur Volkskirche zu gehen. Aber auch diese Zeit der Thüringer Landeskirche in der zweiten Diktatur gelte es mit ihren Entscheidungen, Alleingängen und Kompromissen kritisch zu hinterfragen.

Auch Landesbischof Friedrich Kramer erinnerte an die dunklen Seiten der Geschichte der Landeskirche. Die demografische und die gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland sorge dafür, dass man derzeit in einigen Bereichen auf dem Weg von der Volkskirche in die Diaspora sei – eine Diaspora mit 3962 wunderbaren Kirchen mit viel Geschichte und großartigen Orten. „Wir wollen weiter im Geiste des Herrn arbeiten, fröhlich predigen und die nächsten 100 Jahre unter seinen Segen stellen.“